2017-12-26T06:53:29+03:00
В мире

В Милане беженец пытался снять крест с рождественской елки

Молодого африканца сняли с дерева полицейские
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Рождественская елка в центре МиланаРождественская елка в центре МиланаФото: REUTERS
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Перед католическим Рождеством в итальянском Милане 21-летний уроженец Гамбии взобрался на украшенную к празднику ёлку в центре города, чтобы снять с неё крест, сообщает Il Giornale.

Разумеется, сделать это африканцу не дали, полицейские сняли его с дерева. На вопрос стражей порядка, зачем он полез га рождественскую ель, он указал пальцем на крест на её верхушке и заявил: «Нехорошо!»

Инцидент произошел перед Центральным вокзалом Милана на площади Дука д'Аоста 22 декабря. Задержанного гамбийца доставили в полицейский участок, стали решать вопрос о возможности его репатриации, однако выяснилось, что у хулигана есть постоянный вид на жительство в Италии, выданный отделением комиссии по делам беженцев в провинции Бриндизи.

На следующий день, когда африканца решили перевезти из Милана в Остуни, где он должен проживать, тот стал проявлять агрессию, и его пока поместили в психиатрическую лечебницу.

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