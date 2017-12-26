Трамп: Америка становится великой быстрее, чем кто-либо ожидал

СЕГОДНЯ 07:26 2017-12-26T07:26:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп считает, что Америка становится великой гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожидать. В связи с этим, он призывает граждан поскорее выйти на работу после рождественских каникул, чтобы снова трудиться на благо страны.

"Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и снова сделать Америку великой (что уже происходит быстрее, чем кто-либо ожидал!)", - написал лидер США в своем микроблоге в твиттере.

Ранее в ноябре Трамп уже заявлял, что за десять месяцев нахождения на посту президента сделал для страны больше, чем любой другой его предшественник.

При этом, еще только будучи кандидатом от Республиканской партии, политик сделал своим лозунгом фразу "Сделаем Америку снова великой". Сейчас это высказывание до сих пор продолжает звучать в самых разных вариациях.

Так, в сентябре Трамп предложил сделать великой Организацию объединенных наций.