В результате взрыва фейерверков на Кубе пострадали 39 человек
При взрыве фейерверков на кубинском фестивале в городе Ремедиос провинции Вилья-Клара пострадали 39 человек. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 25 декабря, во время традиционного праздника, в рамках которого жители двух районов соревнуются друг с другом в песнях и танцах.
По последним данным, серьезные ожоги диагностировали у 27 человек. Состояние восьми из них, в том числе трех детей, оценивается как критическое. Всего в числе пострадавших оказалось шесть подростков в возрасте 11 до 15 лет. Все они были доставлены в больницы города Санта-Клара.
Вероятной причиной взрыва стало попадание искры в коробки с фейерверками, которые воспламенились и начали беспорядочно стрелять по гостям и участникам фестиваля.
В настоящее время сотрудники Министерства внутренних дел расследуют все детали и обстоятельства происшествия, передает La Tercera.