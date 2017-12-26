В результате взрыва фейерверков на Кубе пострадали 39 человек

СЕГОДНЯ 09:48 2017-12-26T09:48:41+03:00

Восемь из них находятся в критическом состоянии, в том числе трое детей

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При взрыве фейерверков на кубинском фестивале в городе Ремедиос провинции Вилья-Клара пострадали 39 человек. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 25 декабря, во время традиционного праздника, в рамках которого жители двух районов соревнуются друг с другом в песнях и танцах.

По последним данным, серьезные ожоги диагностировали у 27 человек. Состояние восьми из них, в том числе трех детей, оценивается как критическое. Всего в числе пострадавших оказалось шесть подростков в возрасте 11 до 15 лет. Все они были доставлены в больницы города Санта-Клара.

Вероятной причиной взрыва стало попадание искры в коробки с фейерверками, которые воспламенились и начали беспорядочно стрелять по гостям и участникам фестиваля.

В настоящее время сотрудники Министерства внутренних дел расследуют все детали и обстоятельства происшествия, передает La Tercera.