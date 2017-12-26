Совфед отклонил законопроект о запрете контактной притравки охотничьих собак на животных

26 Дек. 15:24 2017-12-26T15:24:16+03:00

Совфед вернул в Госдуму законопроект о запрете контактной притравки охотничьих собак на животных Фото: Сергей КУРОЧКИН

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Во вторник, 26 декабря, на заседании Совета Федерации был отклонен законопроект, запрещающий контактную притравки охотничьих собак на живых животных. Документ поддержали 43 сенатора, 78 проголосовали против, 22 воздержались. Закон, ранее принятый Госдумой, был возвращен в нижнюю палату парламента для создания согласительной комиссии.

Документ должен будет урегулировать деятельность притравочных станций, куда направляют раненных диких животных и старых зверей из цирка. По аналогии с европейскими странами, законопроект предусматривал запрещение контактной притравки и организацию процесса только через ограждение, чтобы не допустить травмирования.

Кроме того, законопроект запрещает тренировать таким образом собак, не относящихся к охотничьим породам. А также документ содержит список требований к организациям, предоставляющим притравочные услуги.

Напомним, 13 декабря Госдума приняла в окончательном чтении закон об ужесточении наказания за живодерство.