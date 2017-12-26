Совфед отклонил законопроект о запрете контактной притравки охотничьих собак на животных
Во вторник, 26 декабря, на заседании Совета Федерации был отклонен законопроект, запрещающий контактную притравки охотничьих собак на живых животных. Документ поддержали 43 сенатора, 78 проголосовали против, 22 воздержались. Закон, ранее принятый Госдумой, был возвращен в нижнюю палату парламента для создания согласительной комиссии.
Документ должен будет урегулировать деятельность притравочных станций, куда направляют раненных диких животных и старых зверей из цирка. По аналогии с европейскими странами, законопроект предусматривал запрещение контактной притравки и организацию процесса только через ограждение, чтобы не допустить травмирования.
Кроме того, законопроект запрещает тренировать таким образом собак, не относящихся к охотничьим породам. А также документ содержит список требований к организациям, предоставляющим притравочные услуги.
Напомним, 13 декабря Госдума приняла в окончательном чтении закон об ужесточении наказания за живодерство.