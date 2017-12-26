В Японии более 500 человек страдают от «плотоядной бактерии»

26 Дек. 17:32 2017-12-26T17:32:56+03:00

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В Японии больше 500 человек пострадали от «плотоядной бактерии» - так называют стрептококк группы А.

Как сообщает агентство Sputnik, в стране зафиксировано рекордное количество диагнозов стрептококковый токсический шоковый синдром. По состоянию на 10 декабря это заболевание зарегистрировано у 525 японцев, среди которых оказались 66 жителей столицы.

По данным врачей, такая инфекция распространяется по организму человека невероятно быстро и может привести к смертельному исходу всего за несколько часов после появления первых симптомов.

Сначала заболевший чувствует отек и боль в руках и ногах, жар и недомогание. Обычно состояние человека не вызывает особого беспокойства, так как болезнь принимают за простуду. Но затем, распространяясь по организму, "плотоядная бактерия" вызывает некроз тканей и может привести к развитию полиорганной недостаточности, а также задеть легкие и кровь.