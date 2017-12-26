2017-12-26T18:37:54+03:00
Наука

В Израиле раскопали древний храм с мозаикой

Возраст постройки составляет около 1,5 тысяч лет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Во время раскопок в Израиле археологи обнаружили древний храм с мозаикой. Примерный возраст постройки составляет 1,5 тысячи лет. Храм был найден в городе Бейт-Шемеш.

«Во время раскопок мы обнаружили остатки каменных стен, а также разных архитектурных элементов, например часть мраморного столба и остатки оконных решеток», - приводит слова ведущего археолога Биньямина Сторчана «Ридус».

Археологи отметили, что особое место в храме занимала мозаика, которой были украшены церковные залы. На стенах полу были изображены птицы, растения и цветочные узоры.

На месте раскопок израильские археологи нашли небольшой бронзовый крест, который мог использоваться в качестве декора в старинных керамических лампах, предполагают специалисты. По мнению экспертов, церковь могла быть заброшена в VII веке, во время раннего исламского завоевания. Однако не смотря на это, здание хорошо сохранилось до нашего времени.

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