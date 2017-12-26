2017-12-26T19:29:39+03:00
Экономика

Газпром построит до конца года две трети газопровода «Сила Сибири»

Председатель газового холдинга Алексей Миллер подтвердил, что поставки «голубого топлива» в Китай начнутся точно в установленные сроки
Денис СУХОВ
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Фото: Алексей Филиппов/ТАССФото: Алексей Филиппов/ТАСС
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До конца года «Гапром» построит уже две трети от общей протяженности трубопровода «Сила Сибири», по которому газ будет транспортироваться с месторождений Восточной Сибири как внутреннему потребителю, так и на экспорт в Китай.

«Строим линейную часть газопровода «Сила Сибири», до конца года будет построено 1 тыс. 380 км. Это уже две трети протяженности газопровода», - заявил председатель «Газпрома» Алексей Миллер, подчеркнув, что поставки в Китай начнутся точно в срок — 20 декабря 2019 года.

Согласно контракту с китайской корпорацией CNPC Россия будет поставлять 38 млрд кубометров в год в течение 30 лет. Сумма контракта - $400 млрд долларов.

Также глава холдинга отметил, что на данный момент построено уже 650 км газопровода «Турецкий поток», и сейчас работы над ним идут уже в исключительной экономической зоне Турции. Мощность кадой из двух ниток оценивается в 15,74 млрд кубометров в год.

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