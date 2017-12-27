СМИ: ФСБ по делу Шакро Молодого задержала экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы

СЕГОДНЯ 00:55 2017-12-27T01:10:51+03:00

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Во вторник, 26 декабря, стало известно о задержании бывшего начальника СУ СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. Сообщается, что он задержан по подозрению в связях с «вором в законе» Захарием Калашовым, более известным как Шакро Молодой.

«Крамаренко подозревается в связях с криминальным авторитетом Шакро Молодым. Мера пресечения ему может быть избрана в среду», - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что ныне задержанный Алексей Крамаренко ранее проходил свидетелем по делу первого заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Дениса Никандрова.

Напомним, трое высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, в том числе и Никандров, были арестованы в прошлом году по уголовному делу Захария Калашова, которое было возбуждено после перестрелки на Рочдельской улице в Москве, где были убиты два человека. Их подозревают в получении крупной взятки от бандитов.