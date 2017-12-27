2017-12-27T01:46:01+03:00
Наука

Ракета-носитель с первым спутником связи Анголы стартовала с Байконура

«Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту AngoSat-1
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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С Байконура запустили первый национальный спутник АнголыС Байконура запустили первый национальный спутник АнголыФото: REUTERS
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В ночь на среду с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат», которая должна вывести на орбиту первый национальный спутник связи Анголы – AngoSat-1.

Как рассказали в «Роскосмосе», пуск ракеты состоялся в 22:00 мск 26 декабря. Ожидается, что ангольский спутник отделится от разгонного блока в 6:55 мск, после чего «Фрегат» уйдет на расчетную орбиту захоронения. Это должно произойти в 9:23 мск 27 декабря.

Представитель космического ведомства уточнил, что все системы работают в штатном режиме.

Напомним, аппарат AngoSat-1 разрабатывали в России. Контракт на его создание был заключен между ракетно-космической корпорацией «Энергия» и Министерством телекоммуникаций и информационных технологий Анголы был заключен еще восемь лет назад, в 2009 году.

Спутник будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Анголы и всей остальной Африки, уточняет РИА Новости.

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