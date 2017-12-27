Турция купила у России четыре дивизиона С-400 «Триумф» на $2,5 млрд

СЕГОДНЯ 03:57 2017-12-27T08:01:31+03:00

Глава «Ростеха» рассказал, что первые поставки планируются в марте 2020 года [инфографика]

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Турция действительно приобрела четыре дивизиона российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» на 2,5 миллиарда долларов. Эту информацию подтвердил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства», - сказал он в интервью газете «Коммерсант».

Глава «Ростеха» уточнил, что первые поставки планируется начать в марте 2020 года. На вопрос, в чем выгода России в этой сделке, Чемезов ответил, что Турция – «первая страна НАТО, приобретающая нашу новейшую систему противовоздушной обороны С-400».

С-400 «Триумф» - зенитно-ракетная система большой и средней дальности, способная поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения, включая крылатые и баллистические ракетыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Напомним, Москва и Анкара подписали контракт на поставку С-400 в сентябре. Договор раскритиковали в Североатлантическом альянсе, заявив, что покупка российских ЗРС помешает Турции стать частью единой системы противовоздушной обороны НАТО, а США пригрозили лишить страну доступа к технологиям блока.