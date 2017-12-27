Трамп: Фондовый рынок США готов к еще одному успешному году

СЕГОДНЯ 04:39 2017-12-27T05:20:50+03:00

Президент США Дональд Трамп уверен, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынка Фото: REUTERS

Глава Белого дома уверен, что 2018 год будет «прекрасным для компаний и создания рабочих мест»

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Президент США Дональд Трамп пообещал соотечественникам, что новый 2018 год будет очень удачным, просто «отличным» для американского бизнеса. Об этом, по его словам, говорят все признаки, а успеха поможет достигнуть законопроект республиканцев о сокращении налогов.

Таким прогнозом глава Белого дома, как обычно, поделился со всоими подписчиками в Twitter.

«Будет отличный год для компаний и рабочих мест! Фондовый рынок готов к еще одному году успеха!» - написал он.

Напомним, перед Рождеством Дональд Трамп подписал закон о крупнейшей за 30 лет налоговой реформе в Соединенных Штатах, выполнив таким образом один из главных пунктов своей предвыборной программы.

В частности, реформа предусматривает снижение налога на прибыль американских корпораций с 35% до 21%. Ожидается, что это побудит толстосумов вернуть в страну триллионы долларов полученных за рубежом доходов.