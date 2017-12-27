Трамп: Фондовый рынок США готов к еще одному успешному году
Президент США Дональд Трамп пообещал соотечественникам, что новый 2018 год будет очень удачным, просто «отличным» для американского бизнеса. Об этом, по его словам, говорят все признаки, а успеха поможет достигнуть законопроект республиканцев о сокращении налогов.
Таким прогнозом глава Белого дома, как обычно, поделился со всоими подписчиками в Twitter.
«Будет отличный год для компаний и рабочих мест! Фондовый рынок готов к еще одному году успеха!» - написал он.
Напомним, перед Рождеством Дональд Трамп подписал закон о крупнейшей за 30 лет налоговой реформе в Соединенных Штатах, выполнив таким образом один из главных пунктов своей предвыборной программы.
В частности, реформа предусматривает снижение налога на прибыль американских корпораций с 35% до 21%. Ожидается, что это побудит толстосумов вернуть в страну триллионы долларов полученных за рубежом доходов.