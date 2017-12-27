2017-12-27T05:20:50+03:00
В мире

Трамп: Фондовый рынок США готов к еще одному успешному году

Глава Белого дома уверен, что 2018 год будет «прекрасным для компаний и создания рабочих мест»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент США Дональд Трамп уверен, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынкаПрезидент США Дональд Трамп уверен, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынкаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп пообещал соотечественникам, что новый 2018 год будет очень удачным, просто «отличным» для американского бизнеса. Об этом, по его словам, говорят все признаки, а успеха поможет достигнуть законопроект республиканцев о сокращении налогов.

Таким прогнозом глава Белого дома, как обычно, поделился со всоими подписчиками в Twitter.

«Будет отличный год для компаний и рабочих мест! Фондовый рынок готов к еще одному году успеха!» - написал он.

Напомним, перед Рождеством Дональд Трамп подписал закон о крупнейшей за 30 лет налоговой реформе в Соединенных Штатах, выполнив таким образом один из главных пунктов своей предвыборной программы.

В частности, реформа предусматривает снижение налога на прибыль американских корпораций с 35% до 21%. Ожидается, что это побудит толстосумов вернуть в страну триллионы долларов полученных за рубежом доходов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве не будут 31 декабря закрывать выход со станции метро "Охотный ряд"
Форвард Александр Бурмистров подписал контракт с "Ак Барсом"
В Госдуме просят проверить слухи о завышении цен на билеты к ЧМ-2018
Пасечник подписал указ о помиловании пленных, которых передадут Киеву
Президент "Зенита" опроверг информацию об уходе Роберто Манчини
В Германии туристическое судно врезалось в опору моста на Рейне
Запущенный с Байконура ангольский спутник не выходит на связь
ЦИК объяснил происхождение годового дохода Памфиловой в 30 млн рублей
В Доминикане от отравления ромом погибли 12 человек
Минск подтвердил освобождение белорусских врачей в Ливии
Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве: полиция вошла в здание, спасены два человека
Названы самые кассовые актеры 2017 года
Онищенко не советует россиянам посещать жаркие страны в Новый год
В России появится единый порядок учета обеспечения жильем детей-сирот
Захвативший фабрику «Меньшевик» директор выгонял сотрудников взашей и держал на голодном пайке
СК возбудила уголовное дело по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик"