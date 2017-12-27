Бывшая сектантка была оправдана по делу о покушении на главу Токио

СЕГОДНЯ 08:11 2017-12-27T08:11:51+03:00

Этот случай стал первым в истории Японии, когда участницу данной экстремисткой организации оправдали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Бывшая активистка запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Аум Синрикё" Наоко Кикути был окончательно признана невиновной в причастности к покушению на губернатора Токио.

В среду, 27 декабря, Верховный суд Японии отклонил апелляцию обвинения по делу, передает телеканал NHK. Этот случай стал первым в истории страны, когда органы юстиции оправдали члена данной организации.

Напомним, по данным следствия, в 1995 году Кикути участвовала в переправке взрывчатых веществ, из которых после изготовили бомбу для покушения на губернатора. Однако тогда опасную посылку открыл госслужащий и получил серьезные ранения.

После этого активистка скрывалась от полиции целых 17 лет и лишь в 2012 году ее удалось задержать. Женщину осудили на пять лет лишения свободы, но вскоре Токийский высший суд отменил это решение, посчитав убедительными доводы защиты о том, что Кикути не знала о своем участии в операции по перевозке взрывчатых веществ.