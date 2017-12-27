ЛНР вывезла украинских военнопленных к месту обмена

СЕГОДНЯ 10:01 2017-12-27T10:01:58+03:00

В среду днем в Донбассе состоится обмен военнопленными между Киевом и Донбассом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Все удерживаемые в республике лица уже выразили готовность пройти через процедуру

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Власти самопровозглашенной Луганской народной республики вывезли всех удерживаемых на территории региона военных к месту обмена пленнными с Киевом. Такое заявление сделала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева.

"Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР",- рассказала она, отметив, что украинские военнопленные уже покинули Луганское СИЗО.

Как сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на Кобцеву, все удерживаемые лица выразили готовность к прохождению процедуры.

Напомним, ранее в Даниловском монастыре при посредничестве патриарха Кирилла прошли напряженные переговоры об обмене пленными между Киевом и республиками. В результате процедура в формате "всех на всех" была назначена на 27 декабря. Ожидается, что власти Украины освободят 306 человек, а республики Донбасса - 74.

Стоит отметить, что вопрос обмена военнопленными является одним из основных пунктов Минских договоренностей.