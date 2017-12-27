Минприроды России выпустило новое издание Красной книги

СЕГОДНЯ 10:44 2017-12-27T10:44:05+03:00

Последний раз список редких и исчезающих животных обновлялся почти 20 лет назад

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Министерство природных ресурсов и экологии России утвердило новую редакцию Красной книги, которая включается в себя списки редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Игорь Давыдов.

Он рассказал, что приказ об утверждении новых списков животных, занесенных в Красную книгу и исключенных из нее, был подписал главой ведомства Сергей Донским в рамках завершения Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

Примечательно, что данные материалы не переиздавались на протяжении почти 20 лет - с 1998 года, хотя по правилам это стоит делать раз в десятилетие. Между тем, единичные изменения по отдельным видам все же вносились, передает РИА Новости.

Отметим, что Красная книга способствует предотвращению сокращения численности растений и животных и является основой для принятия законодательных актов, направленных на охрану флоры и фауны.