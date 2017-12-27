2017-12-27T10:44:05+03:00
Год экологии

Минприроды России выпустило новое издание Красной книги

Последний раз список редких и исчезающих животных обновлялся почти 20 лет назад
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Дальневосточный леопард также включен в Красную книгуДальневосточный леопард также включен в Красную книгуФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Министерство природных ресурсов и экологии России утвердило новую редакцию Красной книги, которая включается в себя списки редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Игорь Давыдов.

Он рассказал, что приказ об утверждении новых списков животных, занесенных в Красную книгу и исключенных из нее, был подписал главой ведомства Сергей Донским в рамках завершения Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

Примечательно, что данные материалы не переиздавались на протяжении почти 20 лет - с 1998 года, хотя по правилам это стоит делать раз в десятилетие. Между тем, единичные изменения по отдельным видам все же вносились, передает РИА Новости.

Отметим, что Красная книга способствует предотвращению сокращения численности растений и животных и является основой для принятия законодательных актов, направленных на охрану флоры и фауны.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве не будут 31 декабря закрывать выход со станции метро "Охотный ряд"
Форвард Александр Бурмистров подписал контракт с "Ак Барсом"
В Госдуме просят проверить слухи о завышении цен на билеты к ЧМ-2018
Пасечник подписал указ о помиловании пленных, которых передадут Киеву
Президент "Зенита" опроверг информацию об уходе Роберто Манчини
В Германии туристическое судно врезалось в опору моста на Рейне
Запущенный с Байконура ангольский спутник не выходит на связь
ЦИК объяснил происхождение годового дохода Памфиловой в 30 млн рублей
В Доминикане от отравления ромом погибли 12 человек
Минск подтвердил освобождение белорусских врачей в Ливии
Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве: полиция вошла в здание, спасены два человека
Названы самые кассовые актеры 2017 года
Онищенко не советует россиянам посещать жаркие страны в Новый год
В России появится единый порядок учета обеспечения жильем детей-сирот
Захвативший фабрику «Меньшевик» директор выгонял сотрудников взашей и держал на голодном пайке
СК возбудила уголовное дело по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик"