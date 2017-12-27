В России появится единый порядок учета обеспечения жильем детей-сирот

СЕГОДНЯ 12:22 2017-12-27T12:22:34+03:00

Если сирота не был включен в список на получение жилья до совершеннолетия, то он может самостоятельно подать соответствующее заявление в органы опеки Фото: Александр ГЛУЗ

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В России могут изменить порядок обеспечения жильем детей-сирот, а также тех, кто остался без попечения родителей. Соответствующий законопроект был подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Документ предусматривает создание регионального списка и установление единого порядка учета детей, которые имеют право на получение жилых помещений. Предлагается разрешить законным представителям таких несовершеннолетних самим подавать заявления о включении детей в данный перечень. Также, если до совершеннолетия дети-сироты так и не попали в список и не получили жилья, они могут сами обратиться в органы опеки.

При этом ведомство будет обязано контролировать все эти процессы и при необходимости принимать меры.

На сайте правительства сообщается, что законопроект был разработан с целью совершенствования механизма обеспечения детей-сирот жильем и повышения государственных гарантий защиты их прав.