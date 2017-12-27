2017-12-27T12:22:34+03:00
Общество

В России появится единый порядок учета обеспечения жильем детей-сирот

Соответствующий законопроект направил в Госдуму кабинет министров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Если сирота не был включен в список на получение жилья до совершеннолетия, то он может самостоятельно подать соответствующее заявление в органы опекиЕсли сирота не был включен в список на получение жилья до совершеннолетия, то он может самостоятельно подать соответствующее заявление в органы опекиФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В России могут изменить порядок обеспечения жильем детей-сирот, а также тех, кто остался без попечения родителей. Соответствующий законопроект был подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Документ предусматривает создание регионального списка и установление единого порядка учета детей, которые имеют право на получение жилых помещений. Предлагается разрешить законным представителям таких несовершеннолетних самим подавать заявления о включении детей в данный перечень. Также, если до совершеннолетия дети-сироты так и не попали в список и не получили жилья, они могут сами обратиться в органы опеки.

При этом ведомство будет обязано контролировать все эти процессы и при необходимости принимать меры.

На сайте правительства сообщается, что законопроект был разработан с целью совершенствования механизма обеспечения детей-сирот жильем и повышения государственных гарантий защиты их прав.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве не будут 31 декабря закрывать выход со станции метро "Охотный ряд"
Форвард Александр Бурмистров подписал контракт с "Ак Барсом"
В Госдуме просят проверить слухи о завышении цен на билеты к ЧМ-2018
Пасечник подписал указ о помиловании пленных, которых передадут Киеву
Президент "Зенита" опроверг информацию об уходе Роберто Манчини
В Германии туристическое судно врезалось в опору моста на Рейне
Запущенный с Байконура ангольский спутник не выходит на связь
ЦИК объяснил происхождение годового дохода Памфиловой в 30 млн рублей
В Доминикане от отравления ромом погибли 12 человек
Минск подтвердил освобождение белорусских врачей в Ливии
Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве: полиция вошла в здание, спасены два человека
Названы самые кассовые актеры 2017 года
Онищенко не советует россиянам посещать жаркие страны в Новый год
Захвативший фабрику «Меньшевик» директор выгонял сотрудников взашей и держал на голодном пайке
СК возбудила уголовное дело по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик"