27 Дек. 18:44 2017-12-27T18:44:24+03:00

В Минкомсвязи пообещали ответить на блокировку аккаунтов Кадырова в Facebook Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ведомство не будет выступать в роли просителя, но не оставит без внимания «дискриминационные действия» в отношении граждан РФ

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Блокировка аккаунтов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Facebook не останется без внимания и ответа со стороны Минкомсвязи РФ. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Волин.

«Мы это учтем. Мы никого просить здесь не будем, выступать в роли просителей, но мы всегда говорили, что дискриминационные действия в отношении граждан Российской Федерации без нашего внимания и ответа не останутся», - цитирует Волина ТАСС.

Страницы Кадырова в соцсети Facebook и принадлежащем ей Instagram стал недоступны в субботу, 23 декабря. В американской компании блокировку аккаунтов объяснили включением главы Чеченской республики в санкционные списки США.

Напомним, 20 декабря Минфин США ввел санкции против главы Чеченской республики в рамках так называемого «Акта Магнитского». В качестве причины внесения в «черный список» указана формулировка «за нарушение прав человека».

Сам Кадыров отнесся к американским санкциям с юмором.