27 Дек. 20:25 2017-12-27T20:25:37+03:00

В Верховный суд РФ поступил иск Telegram к ФСБ Фото: REUTERS

Будет ли инстанция рассматривать претензию, выяснится в течение трех дней

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Представители Telegram направили в Верховный суд РФ иск к Федеральной службе безопасности с просьбой признать недействительным приказ ведомства о дешифровке трафика мессенджеров.

Иск поступил в суд 26 декабря и его передали судье. В течение трех дней инстанция должна решить, принять его к рассмотрению или отклонить, сообщает РИА Новости.

Представлять мессенджер будет правозащитная группа «Агора». Юристы просят Верховный суд признать недействительным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года, который обязывает «организаторов распространения информации» передавать службе данные, необходимые для дешифровки сообщений.

По мнению юристов, приказ противоречит уголовно-процессуальному законодательству, так как тайна переписки может нарушаться при определенных условиях, установленных законом.

В октябре Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ расшифровать переписку обвиняемых в теракте в метро Санкт-Петербурга.