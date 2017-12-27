Кадыров сообщил, что полевой командир из Сирии хочет сдаться

27 Дек. 23:42 2017-12-27T23:42:30+03:00

Глава Чечни заверил, что в САР не осталось выходцев из России, воюющих на стороне боевиков

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Полевой командир боевиков, воюющий на территории Сирии, хочет сдаться. Об этом сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, один из "влиятельных командиров", у которого в подчинении находились сотни тысяч боевиков, выходил ним на связь.

"Он недели две-три назад выходил, хотел приехать сдаться. Спросили у него: "Где твоя шайка?". Говорит, уничтожены. Цифры, числа, где, что — невозможно считать. Операция первая закончена, большинство там уничтожено. Кто разбежался, кто куда, некоторые в Афганистан", — сказал Кадыров в интервью РИА Новости.

Глава Чечни заверил, что в Сирии практически не осталось выходцев из России, воюющих на стороне боевиков.

Глава Минобороны Сергей Шойгу на прошлой неделе сообщал, что во время операции в Сирии было уничтожено 60,3 тысячи террористов, из них 2,8 тысячи — выходцы из России.