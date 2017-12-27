Кадыров сообщил, что полевой командир из Сирии хочет сдаться
Полевой командир боевиков, воюющий на территории Сирии, хочет сдаться. Об этом сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, один из "влиятельных командиров", у которого в подчинении находились сотни тысяч боевиков, выходил ним на связь.
"Он недели две-три назад выходил, хотел приехать сдаться. Спросили у него: "Где твоя шайка?". Говорит, уничтожены. Цифры, числа, где, что — невозможно считать. Операция первая закончена, большинство там уничтожено. Кто разбежался, кто куда, некоторые в Афганистан", — сказал Кадыров в интервью РИА Новости.
Глава Чечни заверил, что в Сирии практически не осталось выходцев из России, воюющих на стороне боевиков.
Глава Минобороны Сергей Шойгу на прошлой неделе сообщал, что во время операции в Сирии было уничтожено 60,3 тысячи террористов, из них 2,8 тысячи — выходцы из России.