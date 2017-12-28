2017-12-28T11:23:10+03:00
Политика

Американцы восхищаются Трампом и Обамой почти одинаково

При этом рейтинг экс-президента США сильно упал с прошлого года
Юлия ДИВЕЕВА
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Дональд Трамп и Барак ОбамаДональд Трамп и Барак ОбамаФото: REUTERS
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Бывший президент США Барак Обама по-прежнему остается лидером в рейтинге восхищения американцев. На втором месте находится нынешний глава государства Дональд Трамп.

Согласно данным социологического опроса, проведенного компанией Gallup, 17 процентов опрошенных сказали, что среди мужчин больше всего восхищаются Обамой, за Трампа высказались 14 процентов.

Среди женщин два первых места у двух бывших первых леди. Девять процентов респондентов назвали имя экс-госсекретаря США, экс-кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. За Мишель Обаму проголосовали семь процентов.

На третьем месте оказались: в мужском рейтинге - папа Римский Франциск (3%), а в женском - телеведущая Опра Уинфри (4%).

Как передают «Известия», с 2016 года рейтинг Обамы упал больше, чем у Трампа. В нынешнем американском лидере с прошлого года разочаровались лишь 1% опрошенных, в то время как первый чернокожий президент в прошлом году восхищал 22% граждан.

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