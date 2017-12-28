2017-12-28T06:33:43+03:00
В мире

Южнокорейские СМИ обвинили Китай в продаже нефти КНДР

Сырье сливают в северокорейские танкеры посреди моря
Юлия ДИВЕЕВА
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СМИ Южной Кореи обвинили Китай в нарушении запрета на торговлю с КНДРСМИ Южной Кореи обвинили Китай в нарушении запрета на торговлю с КНДРФото: REUTERS
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Китай продает Северной Корее нефть прямо в открытом море. Материал с такими обвинениями опубликовала южнокорейская газета "Чосон Ильбо" , в распоряжение которой попали снимки с американских спутников.

На них видно, как нефть из китайских танкеров переливают в северокорейский, несмотря на запрет Совета Безопасности ООН.

В Сеуле считают, что необходимо обратить внимание на то, что нелегальная торговля началась после того, как сентябрьская резолюция Совбеза «решительно ограничила импорт нефтепродуктов» в КНДР.

Уточняется, что фотографии были сделаны космическими аппаратами в Западном море. СБ ООН запретил КНДР импортировать нефть и природный газ после того, как Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

А до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

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