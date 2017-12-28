В России начнут развивать религиозный туризм

СЕГОДНЯ 07:18 2017-12-28T07:18:06+03:00

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В России начнут активно развивать маршруты по местам, где расположены православные святыни. Соответсвующее соглашение о сотрудничестве подписали Ростуризм и Русская православная церковь (РПЦ).

"Совсем недавно мы с епископом Тихоном - ответственным Патриаршего совета по культуре - подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России", - рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов газете «Известия».

По его мнению, развитие религиозного туризма будет интересно не только россиянам, но и зарубежным туристам. Отмечается, что в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году, в Россию приедет около полутора миллионов иностранцев.

Ранее Сафонов сообщил, что Ростуризм составил черный список отелей, завысивших цены на проживание в своих номерах на период проведения в России ЧМ-2018. Некоторые гостинницы взвинтили цены в 40 раз.