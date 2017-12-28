2017-12-28T07:18:06+03:00
Туризм

В России начнут развивать религиозный туризм

Ростуризм и РПЦ договорились о сотрудничестве
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments26
Костомаровский Спасский женский монастырь расположенный в Костомаровских пещерах Воронежской областиКостомаровский Спасский женский монастырь расположенный в Костомаровских пещерах Воронежской области
Изменить размер текста:

В России начнут активно развивать маршруты по местам, где расположены православные святыни. Соответсвующее соглашение о сотрудничестве подписали Ростуризм и Русская православная церковь (РПЦ).

"Совсем недавно мы с епископом Тихоном - ответственным Патриаршего совета по культуре - подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России", - рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов газете «Известия».

По его мнению, развитие религиозного туризма будет интересно не только россиянам, но и зарубежным туристам. Отмечается, что в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году, в Россию приедет около полутора миллионов иностранцев.

Ранее Сафонов сообщил, что Ростуризм составил черный список отелей, завысивших цены на проживание в своих номерах на период проведения в России ЧМ-2018. Некоторые гостинницы взвинтили цены в 40 раз.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ЦИК разрешил Путину начать президентскую кампанию
Российская символика все-таки появится на Олимпиаде в Пхенчхане
Песков: осужденные в России украинцы не являются пленными
СКР: стрелку с фабрики «Меньшевик» в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве
Глава Минтруда: Почти 20 млн россиян живут за чертой бедности
В Серпухове уволили допустившего ЧП с отрубленными руками участкового
Лавров: Коалиция США должна покинуть Сирию после полной ликвидации террористов
Песков объяснил, почему Путин назвал терактом взрыв в Петербурге
ЦБ выпустил монеты с Винни-Пухом
Песков: США никогда плотно не сотрудничали с Россией по Сирии
Годовое вознаграждение главы Apple Тима Кука выросло на 47%
Экс-следователь WADA заранее обвинил Россию в употреблении допинга на Олимпиаде-2018
В «Диснейленде» эвакуировали посетителей аттракционов из-за аварии
Биткоин рухнул на полторы тысячи долларов
Задержанный экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал свою стрельбу самообороной
Почти половина жителей Германии требует немедленной отставки Меркель
Роспотребнадзор выступил c рекомендациями по выбору сладких подарков для детей
Умер основатель Media Markt Эрих Келлерхальс
В Исландии перевернулся автобус с китайскими туристами
Стали известны подробности задержания стрелка с фабрики «Меньшевик»
Медведев поручил проработать вопросы дополнительного финансирования здравоохранения