2017-12-28T07:48:12+03:00
В мире

Госдеп призвал американцев избегать места взрыва в Санкт-Петербурге

Кроме того, дипломаты попросили граждан США проинформировать родственников о своем состоянии [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел в минувшую среду, 27 декабря, около 18:30 мскВзрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел в минувшую среду, 27 декабря, около 18:30 мскФото: Олег ЗОЛОТО
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Госдепартамент США обратился к американцам, проживающих или находящихся в настоящее время в Санкт-Петербурге, с просьбой не посещать район города, где в минувшую среду, 27 декабря, прогремел взрыв.

Также в Вашингтоне призвали граждан Соединенных Штатов «следить за новостями местных СМИ» и связаться со своими родственниками, чтобы проинформировать их о своем состоянии. «СМИ сообщают о взрыве в торговом центре в Санкт-Петербурге. Гражданам США следует избегать этот район и следить за местными новостями для получения дальнейшей информации», - говорится в официальном Twitter американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел 27 декабря около 18:30 по московскому времени. В магазине сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате инцидента пострадали десять человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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