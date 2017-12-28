2017-12-28T09:18:04+03:00
Общество

Роспотребнадзор предупредил об опасности птичьего гриппа в ЕС

Федеральная служба попросила россиян учитывать эту информацию при планировании поездок
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Роспотребнадзор предупредил об опасности птичьего гриппа в ЕСРоспотребнадзор предупредил об опасности птичьего гриппа в ЕСФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 28 декабря, Роспотребнадзор предупредил об опасности птичьего гриппа в Европе. Выяснилось, что новые случаи распространения болезни были зафиксированы в Нидерландах и Италии.

Как отметили в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей, официальные власти Голландии «доложили о новой вспышке H5N6 у дикой водоплавающей птицы (утки, гуси, лебеди и др.) в двух провинциях страны».

А в другом докладе Международной организации здоровья животных (OIE) говорится о вспышке вируса в Италии, которая началась 10 декабря на одной из утиных ферм на северо-востоке страны и поразила 1 135 особей.

«Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

Кстати, напомним, ранее в декабре во вспышках птичьего гриппа в Ростовской области обвинили воробьев и соек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ЦИК разрешил Путину начать президентскую кампанию
Российская символика все-таки появится на Олимпиаде в Пхенчхане
Песков: осужденные в России украинцы не являются пленными
СКР: стрелку с фабрики «Меньшевик» в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве
Глава Минтруда: Почти 20 млн россиян живут за чертой бедности
В Серпухове уволили допустившего ЧП с отрубленными руками участкового
Лавров: Коалиция США должна покинуть Сирию после полной ликвидации террористов
Песков объяснил, почему Путин назвал терактом взрыв в Петербурге
ЦБ выпустил монеты с Винни-Пухом
Песков: США никогда плотно не сотрудничали с Россией по Сирии
Годовое вознаграждение главы Apple Тима Кука выросло на 47%
Экс-следователь WADA заранее обвинил Россию в употреблении допинга на Олимпиаде-2018
В «Диснейленде» эвакуировали посетителей аттракционов из-за аварии
Биткоин рухнул на полторы тысячи долларов
Задержанный экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал свою стрельбу самообороной
Почти половина жителей Германии требует немедленной отставки Меркель
Роспотребнадзор выступил c рекомендациями по выбору сладких подарков для детей
Умер основатель Media Markt Эрих Келлерхальс
В Исландии перевернулся автобус с китайскими туристами
Стали известны подробности задержания стрелка с фабрики «Меньшевик»
Медведев поручил проработать вопросы дополнительного финансирования здравоохранения