СЕГОДНЯ 09:17 2017-12-28T09:18:04+03:00

Роспотребнадзор предупредил об опасности птичьего гриппа в ЕС Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Федеральная служба попросила россиян учитывать эту информацию при планировании поездок

Изменить размер текста: A A

В четверг, 28 декабря, Роспотребнадзор предупредил об опасности птичьего гриппа в Европе. Выяснилось, что новые случаи распространения болезни были зафиксированы в Нидерландах и Италии.

Как отметили в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей, официальные власти Голландии «доложили о новой вспышке H5N6 у дикой водоплавающей птицы (утки, гуси, лебеди и др.) в двух провинциях страны».

А в другом докладе Международной организации здоровья животных (OIE) говорится о вспышке вируса в Италии, которая началась 10 декабря на одной из утиных ферм на северо-востоке страны и поразила 1 135 особей.

«Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

Кстати, напомним, ранее в декабре во вспышках птичьего гриппа в Ростовской области обвинили воробьев и соек.