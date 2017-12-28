Путин: Россия внесла главный вклад в разгром террористов в Сирии‍

СЕГОДНЯ 11:33 2017-12-28T11:33:45+03:00

Причем, по словам главы РФ, наша армия за время операции в арабской республике кардинально изменилась

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Президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 28 декабря, на церемонии награждения военных, участвовавших в операции в Сирии, заявил, что РФ внесла решающий вклад в разгром террористов в арабской республике.

«Россия, как это не раз бывало в истории, внесла главный, решающий вклад в разгром преступных сил, бросивших вызов всей цивилизации, в уничтожение террористической армии», - цитирует главу государства «Интерфакс».

Также российский лидер отметил, что наша армия за время операции в Сирии кардинально изменилась. «Она изменилась и потому, что люди почувствовали себя на высоте положения, и это самое главное, и потому, что поняли, как работает наша военная техника, как могут работать наши органы управления, снабжения, какими современными стали Вооруженные силы», - добавил Путин.

Напомним, наш президент 11 декабря побывал на российской базе в сирийском Хмеймиме. Тогда же он отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из САР.