2017-12-28T13:08:35+03:00
Происшествия

В «Диснейленде» эвакуировали посетителей аттракционов из-за аварии

В нескольких зонах парка отключилось электричество
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В американском парке развлечений «Диснейленд», расположенном в Калифорнии, произошла энергоавария. Из-за этого ЧП часть аттракционов оказалась обесточена. В результате, сотрудники парка были вынуждены эвакуировать посетителей.

В связи с аварией остановлены были около десяти каруселей, а также обслуживающий парк монорельс. По словам одного из посетителей аттракциона «Маленький мир», во время поездки отключился свет и туристы около 25 минут сидели в темноте. После сотрудники парка сопроводили всех посетителей к выходу из тоннеля.

«У нас возникли проблемы с одним из трансформаторов, в связи с этим было прекращено энергоснабжение ряда районов парка», — цитирует сообщение представителя «Диснейленда» Сузи Браун сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что через несколько часов электроснабжение было восстановлено, и парк начал работать в штатном режиме.

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