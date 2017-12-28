Экс-следователь WADA заранее обвинил Россию в употреблении допинга на Олимпиаде-2018
Бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон заявил, что российские спортсмены по-прежнему употребляют допинг, а в стране функционирует госсистема поддержки допинга.
«На Олимпиаде-2018 "чистые" спортсмены снова будут соревноваться с теми, кто употреблял допинг. Пройдут годы, прежде чем мы узнаем настоящих победителей и призеров Игр в Пхенчхане. Но они опять получат свои медали по почте», — сказал Робертсон.
Он отметил, что Россия не признала свою вину и в ходе расследования «продолжает использовать запрещенные вещества».
Он также назвал насмешкой решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно российской сборной.
«Оно принято для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы», — заявил Робертсон, передает New York Times.
Напомним, 5 декабря исполком МОК объявил о решении отстранить сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года и допустить лишь некоторых спортсменов под нейтральным флагом.