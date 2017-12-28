2017-12-28T14:44:11+03:00
Экономика

Глава Минтруда: Почти 20 млн россиян живут за чертой бедности

Около 13% граждан имеют доходы ниже прожиточного минимума
Денис СУХОВ
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Министр труда Максим ТопилинМинистр труда Максим ТопилинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Почти 20 млн россиян или около 13% населения живет за чертой бедности, имею доходы ниже установленного прожиточного минимума. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

«По оценкам, которые существуют, количество граждан, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, оно где-то сохраняется на уровне 20 млн - это 13-13,5% от всего населения страны», - сказал Топилин, подчеркнув, что это «как минимум неприятный» показатель.

По мнению министра, такое положение вещей связано с продолжающимся в последние два года ростом цен и, как следствие, увеличением прожиточного минимума.

Топилин подчеркнул, что правительство активно работает над этой проблемой. В частности, был принят закон, согласно которому с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда составит 85% от уровня прожиточного минимума, а с января 2019 года сравняется с ним.

«Впервые в истории Российской Федерации мы смогли вывести МРОТ до уровня прожиточного минимума», - добавил глава Минтруда.

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