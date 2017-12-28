2017-12-28T16:24:46+03:00
В мире

Горничные элитных отелей в Китае мыли посуду ершиками для унитазов

Репортер в течение дня снимал работу персонала в Kempinski, Shangri-La и Sheraton
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments28
Горничные элитных отелей в Китае мыли посуду ершиками для унитазовГорничные элитных отелей в Китае мыли посуду ершиками для унитазовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Китае горничные трех элитных отелей в провинции Хэйлунцзян грубо нарушали правила гигиены во время уборки в номерах: мыли посуду туалетными ершиками и протирали полы полотенцами, смоченными в унитазе.

На портале Pear Video появился ролик, снятый на скрытую камеру китайским репортером. Он нанимался стажером в элитные отели Kempinski, Shangri-La и Sheraton, где в течение дня записывал работу персонала.

Ему удалось зафиксировать, как горничные сворачивали полотенца на полу в туалете, мыли одной тряпкой унитаз, мусорное ведро и посуду в номерах. Прежде чем застелить постельное белье, его также незатейливо бросали на пол.

Стоимость номеров в указанных гостиницах варьируется о 120 до 420 долларов за ночь. Местные власти уже подтвердили подлинность видео. Расследованием ситуации планируют заняться организации, ответственные за здравоохранение и сферу туризма.

Горничные элитных отелей в Китае мыли посуду ершиками для унитазов .

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
США готовы обсуждать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу
МЧС предупреждает москвичей о тумане и гололеде
Боевики вывели из строя ТЭЦ в сирийской провинции Хама
В Сиэтле пикап выехал на тротуар и врезался в здание
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка
Суд Турции арестовал организатора выставки, на которой убили Андрея Карлова
США не считают размещение своих комплексов ПРО в Японии нарушением ДРСМД
Клинцевич: Атака боевиков на российскую авиабазу «Хмеймим» невозможна без участия США
У полицейского участка на юге Турции прогремел мощный взрыв
В Госдуме ответили на слова Порошенко о готовности приобретать российский газ только по низкой цене
Президент Италии распустил обе палаты парламента
Российские биатлонисты выиграли "Рождественскую гонку" в Германии
Похороны Владимира Шаинского: Прах композитора захоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Пресненский суд арестовал экс-директора фабрики «Меньшевик» на два месяца
СМИ: Семь египетских военнослужащих были убиты боевиками на севере Синая
АФК «Система» перевела «Башнефти» первый транш в рамках мирового соглашения
Пойманы с поличным: Трамп разочарован тем, что Китай допускает поставки нефти в КНДР
МИД РФ: Слова Эрдогана, назвавшего Асада террористом, не имеют под собой оснований
Бывшую страницу Рамзана Кадырова в Facebook оккупировал сервис по поиску авиабилетов
СМИ: Специалисты восстановили связь с ангольским спутником, запущенным с Байконура
Устроивший стрельбу бывший директор фабрики «Меньшивик» доставлен в суд