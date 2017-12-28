Горничные элитных отелей в Китае мыли посуду ершиками для унитазов .

28 Дек. 16:21 2017-12-28T16:24:46+03:00

Репортер в течение дня снимал работу персонала в Kempinski, Shangri-La и Sheraton

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В Китае горничные трех элитных отелей в провинции Хэйлунцзян грубо нарушали правила гигиены во время уборки в номерах: мыли посуду туалетными ершиками и протирали полы полотенцами, смоченными в унитазе.

На портале Pear Video появился ролик, снятый на скрытую камеру китайским репортером. Он нанимался стажером в элитные отели Kempinski, Shangri-La и Sheraton, где в течение дня записывал работу персонала.

Ему удалось зафиксировать, как горничные сворачивали полотенца на полу в туалете, мыли одной тряпкой унитаз, мусорное ведро и посуду в номерах. Прежде чем застелить постельное белье, его также незатейливо бросали на пол.

Стоимость номеров в указанных гостиницах варьируется о 120 до 420 долларов за ночь. Местные власти уже подтвердили подлинность видео. Расследованием ситуации планируют заняться организации, ответственные за здравоохранение и сферу туризма.