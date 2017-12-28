2017-12-28T16:50:41+03:00
Политика

Киев готов возобновить закупки российского газа, если он будет дешевым

Президент Украины Петр Порошенко удовлетворен текущей ситуацией с «голубым топливом» в стране
Денис СУХОВ
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Киев готов возобновить закупки российского газа, если он будет дешевымКиев готов возобновить закупки российского газа, если он будет дешевымФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко озвучил условия, на которых Киев может вернуться к закупкам российского газа. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции, запись которой появилась на его странице в Facebook.

«Они стучат: может, возьмёте наш газ? Да нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешёвый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», - сказал Порошенко.

В октябре вице-премьер Украины Владимир Кистион допустил, что Киев возобновит закупки российского «голубого топлива», если точку учета газа перенесут с западной на восточную границу страны.

В свою очередь в «Газпроме» ответили, что точка сдачи газа покупателем определяется не пожеланиями Украины, а долгосрочными контрактами холдинга с европейскими клиентами.

Напомним, Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и перешла на реверсные поставки топлива из Европы.

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