Киев готов возобновить закупки российского газа, если он будет дешевым
Президент Украины Петр Порошенко озвучил условия, на которых Киев может вернуться к закупкам российского газа. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции, запись которой появилась на его странице в Facebook.
«Они стучат: может, возьмёте наш газ? Да нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешёвый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», - сказал Порошенко.
В октябре вице-премьер Украины Владимир Кистион допустил, что Киев возобновит закупки российского «голубого топлива», если точку учета газа перенесут с западной на восточную границу страны.
В свою очередь в «Газпроме» ответили, что точка сдачи газа покупателем определяется не пожеланиями Украины, а долгосрочными контрактами холдинга с европейскими клиентами.
Напомним, Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и перешла на реверсные поставки топлива из Европы.
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