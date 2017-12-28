Захарова: РФ призвала США прекратить наносить ущерб Договору по открытому небу

28 Дек. 17:13 2017-12-28T17:13:54+03:00

Документ был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 стран

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Соединенные Штаты остановить дельность, наносящую ущерб Договору по открытому небу.

"Действия США наносят ущерб Договору по открытому небу. Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском решения проблем договора", — сказала Захарова на брифинге в четверг, 28 декабря.

По ее словам, американская сторона безосновательно обвиняет Россию в нарушении Договора и создает "максимальные неудобства российским миссиям открытого неба, проводимым над территорией США".

Напомним, документ подписали 24 марта 1992 года в столице Финляндии представители 23 стран, входящих в состав Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Москва ратифицировала Договор по открытому небу в мае 2001 года. Его участники имеют право проводить полеты на территориями друг друга, чтобы контролировать оборонную деятельности.