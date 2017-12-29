Танкер с первой партией российского газа прибыл в британский порт

СЕГОДНЯ 03:41 2017-12-29T03:41:18+03:00

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В порт на британском острове Грейн прибыл российский ледокольный газовоз Christophe de Margerie с первой партией сжиженного природного газа (СПГ).Эту информацию подтвердили в британской энергетической компании National Grid.

Представитель компании Джинетт Унсворт рассказала, что танкер причалил в СПГ-терминал в 19:20 местного времени (22:20 мск) для разгрузки.

«Впервые российский груз доставлен на наш объект на острове Грейн и впервые туда причалил ледокол. Судно покинет его завтра вечером (29 декабря в 18:00 (21:00 мск)», - отметила она

Голубое топливо доставляется в Великобританию с российского завода "Ямал СПГ", передает ТАСС.

Унсворт не стала уточнять объем первой поставки российского газа, но заметила, что она не стала рекордной. Также в компании отказались сообщать, куда будет направлен газ. Известно лишь, что эту партию СПГ отправят в хранилище.