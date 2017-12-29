2017-12-29T05:54:44+03:00
Общество

К 1 января население Земли вырастет до 7 444 443 881 человека

В сравнении с первым днем 2017 года людей на земле станет на 1,07% больше
Юлия ДИВЕЕВА
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Население Земли увеличится в 2018 году на 7,8 млн человекНаселение Земли увеличится в 2018 году на 7,8 млн человекФото: REUTERS
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Первого января 2018 года число жителей Земли составит семь миллиардов 444 миллиона 443 тысячи 881 человек. Об этом сообщило Бюро переписи США.

Специалисты ведомства прогнозируют, что в январе следующего года каждую секунду на свет «будут появляться 4,3 ребенка, а умирать будут 1,8 человека». Также в их прогнозе сказано, что в сравнении с первым днем 2017 года численность населения планеты увеличилась на 7,8 миллиона человек или на 1,07%, пишет ТАСС.

В США 1 января численность населения составит 326,97 млн человек. Это на 2,3 млн больше, чем 1 января уходящего года.

Напомним, в июне в докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам сообщалось, что в 2050 году в мире будет насчитываться 9 млрд человек. В к 2100 году на планете будут жить 11,2 млрд человек, несмотря на снижение общего уровня рождаемости.

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