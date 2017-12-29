2017-12-29T09:53:25+03:00
Экономика

Путин подписал закон, продлевающий программу материнского капитала

Программа продлевается до конца 2021 года
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий программу материнского (семейного) капитала в России до конца 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 29 декабря, и вступает в силу 1 января 2018 года.

Напомним, ранее программа материнского капитала была рассчитана до 31 декабря 2018 года.

Кроме того, подписанный главой государства закон предусматривает дополнительную возможность использования материнского капитала. Теперь сертификат можно будет использовать на услуги дошкольного образования малыша. Раньше же до достижения ребенком трехлетнего возраста средства материнского капитала можно было направить только на первоначальный взнос или погашение основного долга по ипотеке, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

На реализацию нового закона из федерального бюджета в 2018 году будет направлен 1 млрд рублей, в 2019 году - 37,9 млрд рублей, в 2020 году - 69,7 млрд рублей.

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