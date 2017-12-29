Путин подписал закон о создании в России реестра коррупционеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России реестра чиновников, уволенных за коррупцию.
Согласно документу, в кадровой работе госслужбы будет использоваться государственная информационная система (ГИС). В системе будет размещен реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения. Текст федерального закона опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
В базу данных будет вноситься информация о служащих, уволенных за коррупционные правонарушения. Механизм ведения реестра определяется российским кабмином. Сведения будут храниться в течение пять лет.
Исчислить сведения о бывших чиновниках из реестра можно только в случае отмены акта, на основании которого он был включен в список, по истечении пяти лет или в случае смерти включенного в список лица.
Документ вступает в силу с 1 января 2018 года.