Путин подписал закон о создании в России реестра коррупционеров

СЕГОДНЯ 11:45 2017-12-29T11:45:23+03:00

Документ вступает в силу с 1 января 2018 года

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России реестра чиновников, уволенных за коррупцию.

Согласно документу, в кадровой работе госслужбы будет использоваться государственная информационная система (ГИС). В системе будет размещен реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения. Текст федерального закона опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

В базу данных будет вноситься информация о служащих, уволенных за коррупционные правонарушения. Механизм ведения реестра определяется российским кабмином. Сведения будут храниться в течение пять лет.

Исчислить сведения о бывших чиновниках из реестра можно только в случае отмены акта, на основании которого он был включен в список, по истечении пяти лет или в случае смерти включенного в список лица.

Документ вступает в силу с 1 января 2018 года.