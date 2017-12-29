В Испании умерла единственная дочь диктатора Франсиско Франко

29 Дек. 16:02 2017-12-29T16:02:47+03:00

Мария дель Кармен Франко и Поло умерла на 92-м году жизни

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В столице Испании умерла Мария дель Кармен Франко и Поло - единственная дочь диктатора страны Франсиско Франко (1892-1975).

Как сообщила в пятницу, 29 декабря, газета ABC, Марии был 91 года.

Отмечается, что несколько месяцев врачи диагностировали у дочери диктатора онкологическое заболевание. Она умерла в своем доме в Мадриде в окружении близких и членов семьи.

Мария дель Кармен Франко и Поло родилась в 1926 году в Овьедо. После смерти Франсиско Франко в 1975 году король Испании Хуан Карлос I присвоил ей титул герцогини де Франко. В последнее время она жила в столице Испании. У женщины было семеро детей.

О смерти Марии также сообщил ее внук Луис Альфонсо де Бурбон. На своей странице в Instagram, она написал, что "она не ушла и навсегда останется в его сердце".