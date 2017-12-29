Белый дом: США и Израиль договорились совместно противодействовать «враждебной деятельности» Ирана

29 Дек. 22:20 2017-12-29T22:20:38+03:00

Ранее СМИ сообщили, что стороны намерены создать четыре рабочих группы, которые будут скрытно противостоять политике Тегерана

Изменить размер текста: A A

США и Израиль договорились о совместном противодействии политике Ирана в ближневосточном регионе. Об этом сообщил представитель американской администрации.

«Две делегации достигли договоренности по общим рамкам будущего сотрудничества по (противодействию) враждебной деятельности Ирана», - цитирует представителя Белого дома РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что две недели назад в Белом доме прошла встреча советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера с его израильским коллегой Меир Бен-Шабат, а также представителями спецслужб обеих стран.

Стороны договорились создать четыре рабочие группы, две из которых займутся ядерной и ракетной программой Ирана. Третья будет противостоять деятельности Тегерана в Сирии и Ливане, включая поддержку исламской республикой группировок ХАМАС и Хезболла. Четвертая возьмет на себя анализ потенциальных вариантов развития ситуации в регионе в целом.