2017-12-29T22:20:38+03:00
В мире

Белый дом: США и Израиль договорились совместно противодействовать «враждебной деятельности» Ирана

Ранее СМИ сообщили, что стороны намерены создать четыре рабочих группы, которые будут скрытно противостоять политике Тегерана
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
США и Израиль договорились совместно противодействовать «враждебной деятельности» ИранаСША и Израиль договорились совместно противодействовать «враждебной деятельности» ИранаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

США и Израиль договорились о совместном противодействии политике Ирана в ближневосточном регионе. Об этом сообщил представитель американской администрации.

«Две делегации достигли договоренности по общим рамкам будущего сотрудничества по (противодействию) враждебной деятельности Ирана», - цитирует представителя Белого дома РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что две недели назад в Белом доме прошла встреча советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера с его израильским коллегой Меир Бен-Шабат, а также представителями спецслужб обеих стран.

Стороны договорились создать четыре рабочие группы, две из которых займутся ядерной и ракетной программой Ирана. Третья будет противостоять деятельности Тегерана в Сирии и Ливане, включая поддержку исламской республикой группировок ХАМАС и Хезболла. Четвертая возьмет на себя анализ потенциальных вариантов развития ситуации в регионе в целом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве побит новый температурный рекорд
Ответственность за взрыв петербургском супермаркете взяла на себя ИГ*
Селим Алахяров стал победителем шестого сезона шоу «Голос»
На Украине освобожденных из ДНР и ЛНР пленных заподозрили в дезертирстве
США уговаривают Турцию не покупать российские системы ПВО/ПРО
Конституционный суд ФРГ отказался отсрочить наказание 96-летнему бухгалтеру Освенцима
Агентство Bloomberg назвало самые прибыльные валюты по итогам 2017 года
Турция будет самостоятельно обслуживать ЗРК С-400, закупленные в России
Россельхознадзор проинспектировал турецких производителей томатов
Путин списал долги россиян по транспортному и имущественному налогу, накопившиеся к 2015 году
Суд приговорил к девяти годам заключения экс-главу Росграницы, похитившего почти 500 млн рублей
Путин подписал закон о пожизненном заключении за вербовку террористов
В Новый год в Берлине появятся «зоны безопасности» для женщин
Экспертиза СБУ подтвердила подлинность записи разговора Саакашвили и Курченко
США поставят ракеты «воздух-воздух» соседним с РФ странам
Клинцевич прокомментировал сообщения об эвакуации лидеров ИГ* американскими вертолетами
МОК одобрил эскизы формы российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане
ЦИК разрешил Гордон открыть специальный счет для формирования избирательного фонда
ЦИК разрешил выдвиженцу от КПРФ Грудинину открыть избирательный счет и начать кампанию
Жириновский стал первым официально зарегистрированным ЦИК кандидатом в президенты
Сергей Лавров не назвал главного «дебила» мировой политики
Американка открыла сайт по продаже маленьких искусственных пенисов для девочек
Лавров рассказал, что поддерживает свой загар в Сочи
СМИ: Россия и Турция подписали кредитное соглашение на поставку ЗРК С-400
Итальянские бизнесмены отсудили у Apple права на имя Стива Джобса
Китай опроверг информацию о перекачке нефти на корабли КНДР
В Испании умерла единственная дочь диктатора Франсиско Франко