2017-12-30T03:51:26+03:00
Политика

США не прервут учения с южной Кореей из-за Олимпиады

Глава Пентагона подчеркнул, что остановить маневры могут лишь дипломатические впросы
Юлия ДИВЕЕВА
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США и Южная Корея продолжат проведение военных учений во время зимней Олимпиады-2018США и Южная Корея продолжат проведение военных учений во время зимней Олимпиады-2018Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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США не планируют прерывать на время Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане военные учения, проводимые совместно с Республикой Корея. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Журналисты в ходе брифинга поинтересовались, будут ли совместные учения «поставлены на паузу» в феврале, пока проходят соревнования.

"На паузу" я ставлю учения на какое-то время, из-за дипломатического вопроса или чего-то подобного. Этого я в настоящее время не ожидаю", - цитирует слова Мэттиса ТАСС.

Напомним, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложенил США перенести сроки проведения маневров ради стабильности в регионе и успешного проведения зимних Олимпийских игр 2018 года.

Самые масштабные учения США и Республики Корея за всю историю военного сотрудничества обеих стран начались 4 декабря. Они проходят в районе Корейского полуострова. Маневры ВВС Vigilant Ace 18 направлены на отработку взаимодействия ВВС двух стран «в любую погоду, днем и ночью». В них участвуют более 230 самолетов обеих стран.

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