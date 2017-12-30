США не прервут учения с южной Кореей из-за Олимпиады
США не планируют прерывать на время Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане военные учения, проводимые совместно с Республикой Корея. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Журналисты в ходе брифинга поинтересовались, будут ли совместные учения «поставлены на паузу» в феврале, пока проходят соревнования.
"На паузу" я ставлю учения на какое-то время, из-за дипломатического вопроса или чего-то подобного. Этого я в настоящее время не ожидаю", - цитирует слова Мэттиса ТАСС.
Напомним, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложенил США перенести сроки проведения маневров ради стабильности в регионе и успешного проведения зимних Олимпийских игр 2018 года.
Самые масштабные учения США и Республики Корея за всю историю военного сотрудничества обеих стран начались 4 декабря. Они проходят в районе Корейского полуострова. Маневры ВВС Vigilant Ace 18 направлены на отработку взаимодействия ВВС двух стран «в любую погоду, днем и ночью». В них участвуют более 230 самолетов обеих стран.