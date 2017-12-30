2017-12-30T04:31:08+03:00
Общество

Роспотребнадзор: Салаты и холодец на Новый год делайте дома

Самыми опасными на праздничном столе остаются салаты с майонезом и торты с кремом
Юлия ДИВЕЕВА
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Роспотребнадзор рассказал, как приготовить безопасный новогодний ужинРоспотребнадзор рассказал, как приготовить безопасный новогодний ужинФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Как отметить Новый год и не получить пищевое отравление россиянам рассказали в Роспотребнадзоре. В преддверии праздника в ведомстве напомнили, что с продуктами могут передаваться возбудители кишечных заболеваний, вирусы. А если еда неправильно хранилась, она может содержать вредные токсины.

Роспотребнадзор самыми опасными салатами считает блюда из большого количества ингредиентов, заправленные майонезом или сметаной, кондитерские изделия с кремом, а также изделия из фарша и холодец.

«Чтобы не заболеть в праздничные дни, рекомендуем салаты, изделия из рубленого мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток», - говорится в предупреждении на сайте Роспотребнадзора.

Приобретая готовые блюда в магазине, не забудьте посмотреть на дату изготовления и срок реализации. Полуфабрикаты и изделия из мяса дома лучше еще раз подвергнуть термической обработке. А пирожные и торты необходимо хранить в холодильнике.

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