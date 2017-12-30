2017-12-30T07:41:44+03:00
Политика

Украинский генерал заявил, что Крымский мост уязвим для ракетных атак

Между тем, военнослужащий признал, что сооружение будет способствовать экономическому росту полуострова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Данное сооружение является одним из самых протяженных в России и Европе. Фото: Инфоцентр «Крымский мост»Данное сооружение является одним из самых протяженных в России и Европе. Фото: Инфоцентр «Крымский мост»
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Генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко считает, что Крымский мост является уязвимым с военной точки зрения. По мнению военнослужащего, сооружение недостаточно защищено от авиации, а также ракет наземного и морского базирования.

Между тем, Романеко признает, что мост, пролегающий через Керченский пролив, "представляет собой стратегическую артерию", которая будет "способствовать экономическому росту Крыма". Таким мнением генерал поделился в беседе с журналистами издания "Главред".

Напомним, что автомобильный Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе. Его высота составляет от пяти до 35 метров над фарватером, а арки позволяют свободно проходить любым судам.

Украинские власти уже не раз пытались помешать строительству моста. Так, в сентябре президент незалежной Петр Порошенко поручил подать на Россию в суд за то, что работы якобы вредят окружающей среде.

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