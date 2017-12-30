2017-12-30T09:38:38+03:00
Происшествия

В Москве на путях Ярославского направления найдено тело мужчины

Сотрудники экстренных служб устанавливают причины и обстоятельства инцидента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трагический инцидент произошел около платформы "Москва-3"Трагический инцидент произошел около платформы "Москва-3"Фото: Иван ПРОХОРОВ
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На путях Ярославского направления Московской железной дороги найдено тело мужчины. Такое заявление сделали в столичных экстренных службах.

Уточняется, что погибший обнаружен недалеко от дома №26, расположенного на улице 1-ой Мытищенской около платформы "Москва-3".

Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источника, в настоящий момент на месте инцидента работают городские службы, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что ранее в Подмосковье под колесами поезда погиб 17-летний юноша. Инцидент произошел на перегоне "Шиферная" - "Пески". По версии следствия, подросток шел по рельсам и не услышал приближающегося состава.

До этого в Московской области погибла также 14-летняя школьница, которая вместе с подругами перебегала пути по пешеходному настилу в районе платформы Трофимово Рязанского направления. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

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