Посол РФ в США об улице имени Немцова: "Мы примем любое решение"

СЕГОДНЯ 12:07 2017-12-30T12:07:01+03:00

Ранее американский сенат одобрил закон о переименовании перекрестка у российского посольства в Вашингтоне в честь оппозиционера

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона примет любое решение американцев по вопросу переименования улицы перед диппредставительством в Вашингтоне в честь оппозиционера Бориса Немцова. При этом дипломат выразил надежду на то, что власти страны предпринимают такие действия из "благородных побуждений".

"Мы примем любое решение Соединенных Штатов на сей счет. Никаких у меня эмоций нет. Я как работал, как мои товарищи работали, так мы и будем работать", - сказал Антонов в интервью международному русскоязычному телеканалу RTVI.

Напомним, что ранее комитет американского сената одобрил законопроект о переименовании перекрестка под окнами посольства РФ в честь застреленного в Москве в феврале 2015 года оппозиционера.

Ранее в российском МИД такие действия США назвали оскорбительными, ведь имя политика хотят присвоить пустырю, где ранее планировали построить ночлежку для бездомных.