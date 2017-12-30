Посол РФ в США об улице имени Немцова: "Мы примем любое решение"
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона примет любое решение американцев по вопросу переименования улицы перед диппредставительством в Вашингтоне в честь оппозиционера Бориса Немцова. При этом дипломат выразил надежду на то, что власти страны предпринимают такие действия из "благородных побуждений".
"Мы примем любое решение Соединенных Штатов на сей счет. Никаких у меня эмоций нет. Я как работал, как мои товарищи работали, так мы и будем работать", - сказал Антонов в интервью международному русскоязычному телеканалу RTVI.
Напомним, что ранее комитет американского сената одобрил законопроект о переименовании перекрестка под окнами посольства РФ в честь застреленного в Москве в феврале 2015 года оппозиционера.
Ранее в российском МИД такие действия США назвали оскорбительными, ведь имя политика хотят присвоить пустырю, где ранее планировали построить ночлежку для бездомных.