В МИД предупредили о последствиях развертывания сил НАТО вблизи России
Первый замминистра иностранных дел Владимир Титов предупредил, что развертывание сил НАТО вблизи России может иметь негативные последствия для стран, на территории которых размещаются противоракетные установки и другие средства.
По мнению дипломата, такие меры альянса в рамках "сдерживания" Москвы только ухудшают ситуацию в области безопасности, и это должно вызывать у всех серьезную озабоченность.
"Военная доктрина РФ к числу основных военных опасностей для нашей страны относит, среди прочего, наращивание силового потенциала НАТО, размещение воинских контингентов иностранных государств на сопредельных с Россией территориях, а также создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны", - напомнил Титов.
Он подчеркнул, что именно этим в НАТО и занимаются в последние годы. Так, в скором времени в Польше планируют разместить ПРО, аналогичную той, что уже функционирует в Румынии, передает "Интерфакс".