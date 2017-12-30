В МИД предупредили о последствиях развертывания сил НАТО вблизи России

СЕГОДНЯ 12:25 2017-12-30T12:25:58+03:00

В настоящее время альянс продолжает развертывать системы ПРО в рамках "сдерживания" нашей страны

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Первый замминистра иностранных дел Владимир Титов предупредил, что развертывание сил НАТО вблизи России может иметь негативные последствия для стран, на территории которых размещаются противоракетные установки и другие средства.

По мнению дипломата, такие меры альянса в рамках "сдерживания" Москвы только ухудшают ситуацию в области безопасности, и это должно вызывать у всех серьезную озабоченность.

"Военная доктрина РФ к числу основных военных опасностей для нашей страны относит, среди прочего, наращивание силового потенциала НАТО, размещение воинских контингентов иностранных государств на сопредельных с Россией территориях, а также создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны", - напомнил Титов.

Он подчеркнул, что именно этим в НАТО и занимаются в последние годы. Так, в скором времени в Польше планируют разместить ПРО, аналогичную той, что уже функционирует в Румынии, передает "Интерфакс".