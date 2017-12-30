МИД призвал Японию не становиться соучастником нарушения договора о РСМД

30 Дек. 15:42 2017-12-30T15:42:40+03:00

Ранее в Токио заявили, что размещение на территории страны комплексов ПРО не несет угрозы России

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Министерство иностранных дел России призвало Японию не становиться соучастником нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделал заместитель главы МИД Сергей Рябков.

По его словам, японцы заверяют Москву в том, что развертывание наземных противоракетных комплексов на территории страны не несет угрозы для России и других соседних государств, однако РФ все же учтет сложившуюся ситуацию при военном планировании.

"Всем, однако, хорошо известно, что Япония давно втянута в создание азиатского сегмента глобальной системы ПРО США. Еще в 2006 году подписано американо-японское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области противоракетной обороны", - приводятся слова Рябкова на сайте ведомства.

Сейчас США размещают установки на своих базах в Румынии и Польше вблизи российских границ. делая это вразрез с договором от 1987 года. МИД РФ призывает японских коллег решить для себя, действительно ли они хотят следовать этому же пути.