Штаб Собчак пожаловался в ЦИК на ролик «Единой России»

30 Дек. 16:36 2017-12-30T16:36:40+03:00

По мнению сторонников телеведущей, видео с Дедом Морозом является «незаконным агитационным материалом»

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В субботу, 30 декабря, юристы штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак обратились в Центризбирком и Генпрокуратуру РФ с жалобами на ролик «Единой России».

Речь идет о видео, на котором маленькая девочка просит Деда Мороза сделать главой нашего государства Владимира Путина. По мнению штаба телеведущей, этот ролик является «незаконным агитационным материалом».

В связи с этим сторонники Собчак потребовали провести проверку ролика и «в случае подтверждения фактов нарушения законодательства РФ о выборах принять незамедлительные меры для прекращения противоправных действий и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности», передает ТАСС.

Напомним, 23 декабря партия «Гражданская инициатива» выдвинула Ксению Собчак на выборы президента России, которые пройдут в нашей стране 18 марта 2018 года. А 26 декабря Центризбирком официально одобрил участие телеведущей в выборах.