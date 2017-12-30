2017-12-30T16:36:40+03:00
Политика

Штаб Собчак пожаловался в ЦИК на ролик «Единой России»

По мнению сторонников телеведущей, видео с Дедом Морозом является «незаконным агитационным материалом»
Дарья ИВАШКИНА
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Ксения Собчак. Фото: Валерий Шарифулин ТАССКсения Собчак. Фото: Валерий Шарифулин ТАСС
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В субботу, 30 декабря, юристы штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак обратились в Центризбирком и Генпрокуратуру РФ с жалобами на ролик «Единой России».

Речь идет о видео, на котором маленькая девочка просит Деда Мороза сделать главой нашего государства Владимира Путина. По мнению штаба телеведущей, этот ролик является «незаконным агитационным материалом».

В связи с этим сторонники Собчак потребовали провести проверку ролика и «в случае подтверждения фактов нарушения законодательства РФ о выборах принять незамедлительные меры для прекращения противоправных действий и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности», передает ТАСС.

Напомним, 23 декабря партия «Гражданская инициатива» выдвинула Ксению Собчак на выборы президента России, которые пройдут в нашей стране 18 марта 2018 года. А 26 декабря Центризбирком официально одобрил участие телеведущей в выборах.

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