Эстония разрешила России открывать избирательные участки только в посольствах и консульствах
В субботу, 30 декабря, стало известно, что Эстония разрешила России во время президентских выборов 2018 года открывать избирательные участки только в своих посольствах и консульствах. Таким образом, балтийская республика не удовлетворила просьбу посла РФ Александра Петрова разрешить провести голосование в нескольких эстонских городах, в которых проживают граждане нашей страны.
«Аккредитованные в Эстонии представительства иностранных государств могут проводить выборы для граждан своей страны только по разрешению МИД в помещениях представительства или почетного консула», - приводит отрывок из сообщения министерства иностранных дел Эстонии местное информагентство BNS.
Напомним, выборы главы российского государства должны пройти 18 марта 2018 года. А избирательная кампания кандидатов в президенты РФ стартовала в декабре.