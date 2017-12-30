2017-12-30T17:02:21+03:00
Политика

Эстония разрешила России открывать избирательные участки только в посольствах и консульствах

Таллин не удовлетворил просьбу посла РФ Александра Петрова
Дарья ИВАШКИНА
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Эстония разрешила России открывать избирательные участки только в посольствах и консульствахЭстония разрешила России открывать избирательные участки только в посольствах и консульствахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 30 декабря, стало известно, что Эстония разрешила России во время президентских выборов 2018 года открывать избирательные участки только в своих посольствах и консульствах. Таким образом, балтийская республика не удовлетворила просьбу посла РФ Александра Петрова разрешить провести голосование в нескольких эстонских городах, в которых проживают граждане нашей страны.

«Аккредитованные в Эстонии представительства иностранных государств могут проводить выборы для граждан своей страны только по разрешению МИД в помещениях представительства или почетного консула», - приводит отрывок из сообщения министерства иностранных дел Эстонии местное информагентство BNS.

Напомним, выборы главы российского государства должны пройти 18 марта 2018 года. А избирательная кампания кандидатов в президенты РФ стартовала в декабре.

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