Неизвестный захватил заложников в Харькове

30 Дек. 17:51 2017-12-30T17:55:48+03:00

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В субботу, 30 декабря, неизвестный захватил заложников в украинском Харькове. Как уточнил спикер Нацполиции незалежной Ярослав Тракало, преступник удерживает несколько человек в здании почты, расположенном на улице Шевченко.

«По предварительной информации, мужчина в помещении "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить», - цитируют представителя местных правоохранителей украинские СМИ. Между тем, как заметил Тракало, о требованиях захватчика пока ничего неизвестно.

Кстати, в харьковском управлении Нацполиции подтвердили факт захвата заложников, передает ТАСС. При этом собеседник агентства уточнил, что преступник насильно удерживает внутри почтнового отделения 11 человек, том числе двух детей.

Известно, что в настоящее время стражи порядка оцепили район происшествия. При этом на улице Шевченко уже находятся около 20 автомобилей патрульной полиции, пожарные и скорая помощь. Кроме того, на месте происшествия также работают взрывотехники.