2017-12-30T18:15:25+03:00
Политика

Лавров посоветовал продолжать шутить и смеяться в 2018 году

Как отметил глава МИД РФ, это удлиняет жизнь
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил всех людей на Земле с наступающим Новым годом и пожелал им счастья, здоровья и любви. При этом он посоветовал продолжать шутить и смеяться в 2018 году, так как это удлиняет жизнь.

«Я очень хочу, чтобы <…> все люди не только в России, но и на Земле были в Новом году счастливы, здоровы, чтобы ни у кого не болела голова по поводу каких-то мелких проблем, чтобы все мы друг друга уважали и любили», - сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Кроме того, глава МИД РФ оценил шансы Москвы на нормализацию отношений с Западом в следующем году и победу сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу. Отвечая на соответствующий вопрос, министр пошутил, что шансы на то и на другое примерно одинаковы.

Кстати, что касается отношений России с Западом, то Лавров еще в ноябре отметил, что страны ЕС и НАТО поражены вирусом патологической русофобии.

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