Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации боевиков ИГ* из Ракки

30 Дек. 19:27 2017-12-30T20:05:04+03:00

В конце ноября город покинули около трех тысяч террористов и членов их семей [видео]

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Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) передали журналистам видеозапись эвакуации боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) из Ракки.

На кадрах видно, как экстремисты уезжают из города на автобусах. По словам очевидцев, Ракку в конце ноября 2017 года покинули в общей сложности около трех тысяч человек, это были как сами террористы, так и члены их семей.

«Я видел боевиков ИГ, они уехали на автобусах и грузовиках в Дейр-эз-Зор. Не знаю, куда они отправились после этого», - заявил на видео один из бойцов СДС.

По мнению экспертов, видеозапись, попавшая в распоряжение телеканала RT, является еще одним свидетельством того, что американские войска позволили исламистам беспрепятственно отступить из Ракки.

Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации террористов ИГ из Ракки.Бойцы Сирийских демократических сил предоставили в распоряжение видеоагентства Ruptly запись, на которой боевики ИГ* уезжают из Ракки.

Кстати, напомним, еще в сентябре в СМИ появилась информация о том, что вертолеты США эвакуировали из района Дейр-эз-Зора на север Сирии свыше 20 полевых командиров ИГ и приближенных им боевиков.