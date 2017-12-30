ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских Ту-95МС

30 Дек. 20:14 2017-12-30T20:14:37+03:00

При этом наши бомбардировщики не нарушили воздушное пространство Страны кенгуру

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В субботу, 30 декабря, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) Австралии, расположенная в городе Дарвин, была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как выяснилось, австралийцев встревожил пролет наших самолетов над нейтральными водами у берегов Индонезии. Между тем в министерстве обороны Страны кенгуру признали, что нарушения воздушного пространства Австралии тогда зафиксировано не было, пишет The Guardian.

При этом в военном ведомстве Австралии уточнили, что авиабаза ранее в декабре действительно в течение «непродолжительного периода времени находилась в повышенной готовности», чтобы иметь возможность в случае необходимости «отреагировать на изменяющиеся обстоятельства».

Кстати, напомним, в апреле США поднимали два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3 на перехват российских бомбардировщиков, пролетавших над Тихим океаном близ Аляски.