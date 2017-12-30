2017-12-30T20:53:05+03:00
Политика

Инициативная группа выдвинула жену муфтия Дагестана кандидатом в президенты РФ

Как выяснилось, выдвижение Айны Гамзатовой поддержали 542 человека
Дарья ИВАШКИНА
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Супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова. Фото: Wikipedia.orgСупруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова. Фото: Wikipedia.org
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В субботу, 30 декабря, инициативная группа граждан, в которую вошли 542 человека, выдвинула кандидатом в президенты России супругу муфтия Дагестана Айну Гамзатову.

Как уточнила пресс-секретарь главного редактора журнала «Ислам» Гуризада Камалова, собрание инициативной группы, в которую, по ее словам, вошли врачи, спортсмены, научные и культурные деятели Дагестана, прошло в Махачкале. При этом за пять дней до его проведение, как того и требует закон, в Центризбирком России было направлено соответствующее уведомление.

«Выдвижение Айны Гамзатовой кандидатом в президенты РФ поддержали 542 человека», - сказала Камалова ТАСС, отметив при этом, что все необходимые для регистрации документы в ЦИК будут поданы до 5 января.

Напомним, 28 декабря жена муфтия Дагестана объявила о том, что хочет выставить свою кандидатуру на выборы президента России. Известно, что Гамзатова в настоящее время руководит крупнейшим мусульманским медиахолдингом в России.

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